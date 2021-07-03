Kadınlarda UKÜ, erkeklerde GG şampiyon

Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ-DİGEM takımları mücadele etti. İlk maçta rakibini mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmada da rakibini mağlup ederek, sezonu şampiyonlukla tamamlamış oldu. Erkekler mücadelesinde ise Özgür Adımlar ile GG takımları karşı karşıya geldi. Gençlik Gücü ilk karşılaşmada mağlup ettiği rakibini ikinci karşılaşmada da mağlup ederek, şampiyonluğuna bir yenisini eklemiş oldu. UKÜ kadınlarda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşırken, rakibini 29-26 mağlup etti. Erkeklerde ise GG Özgür Adımlar karşısında 22-46 galip gelerek sezonu zirvede tamamlayan taraf oldu.