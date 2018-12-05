Kadınlarda UKÜ şampiyon

2018-2019 Üniversiteler arası Basketbol müsabakaları Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan 3 karşılaşma ile devam etti. Günün ilk karşılaşması erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Maç boyunca çekişmeli olan karşılaşmadan 76-70’lik skor ile galip ayrılan taraf Girne Amerikan Üniversitesi oldu ve grup 1.’si olarak adını finale yazdırdı.

GAÜ’nün finaldeki rakibi 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak olan A grubu maçları sonucu belli olacak. Tek devreli lig olarak oynanan üniversiteler arası basketbol kadınlar müsabakalarında ise 4 Aralık 2018 Salı günü son maçlar oynandı. Günün ikinci maçı ve ilk kadınlar maçı olan YDÜ-DAÜ karşılaşmasından YDÜ 53-41 ayrılarak 2018-2019 Üniversiteler Kadınlar Basketbol Müsabakalarını 3. sırada tamamladı.

Günün son maçı UKÜ-GAÜ Kadın takımları arasında oynandı. Her iki takımın da eşit galibiyete sahip olması karşılaşmanın final maçı niteliğini kazanmasına neden oldu. Maç başından itibaren çekişmeli geçen karşılaşmadan UKÜ 58-41 galip ayrıldı ve Şampiyonluğunu ilan etti. Üniversiteler Arası Basketbol Erkek Ligi Müsabakaları 11 Aralık 2018 Salı günü saat 11.30 LAÜ-KİÜ ve 13.00 ODTÜ-UKÜ arasında oynanacak olan A Grubu maçları ile devam edecek.