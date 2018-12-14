Kale Boya Offroad Rally-Sprint yarışı ile sezon tamamlanıyor

Offroad Ralli-Sprintte 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanıyor. Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışta 21 ekip mücadele edecek

Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği tarafından organize edilen üç yarışlık ilk Offroad Rally-Sprint şampiyonası bugün (15 Aralık 2018 Cumartesi) Aslanköy’de yapılacak “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanıyor. Şampiyonların belirleneceği yarış Kale Boya’nın sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapılacak. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlendiği yarış Aslanköy’de hazırlanan yaklaşık 6.3 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek. Aslanköy Kale Boya önünden 11.00’de başlayacak olan yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor. Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.

21 ekip yarışacak, şampiyonlar belirlencek

3 yarıştan oluşan şampiyonanın son yarışına 21 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil ve UTV araçlarla mücadele edecek olan yarışmacılardan otomobil sınıfı, araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldılar. Yarışın öncü araç görevini ise Ford Fiesta R2 ile Halil Mulla yapacak. Yarış öncesi şampiyonada 31 puanı bulunan Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi lider durumda bulunuyor. Pilotlarda ikinci sıra ile beşinci sıra arasında sadece 1 puan var. Ahmet Baştaş 25, Serhat Karaoğlan 25, Argun Çağıl 24 ve Göksel Macila 24 puanda. Co-pilotlarda ise Hasan Reyhan 26, Doğa Koyuncu 25 ve İsmail Karataç 25 puanda.

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