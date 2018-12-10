Kaleci Antrenörlüğü Kursu’na başvurular sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvurular sürüyor. 14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 21 Aralık 2018 Cuma günü olduğu hatırlatıldı. KTFF’den yapılan açıklamada kursa katılım ücretinin 2 bin 500 TL olduğu ve başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi.

C Lisans sahipleri ve 10 yıl kalecilik yapmış kişiler de katılabilecek

Söz konusu kursa C Lisans Antrenörlük Diploması sahipleri ve antrenör diploması olmayan fakat 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek.

2019-2020 sezonunda kaleci antrenörü zorunlu olacak

KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1.Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü koyma zorunluluğu olduğunu belirtmişti.

Başvuru esasları

Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, KTFF tarafından açılan “Kaleci Antrenörü Kurslarına” katılarak Kaleci Antrenörü Lisansı alabilirler.

a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 5. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak,

b) Kaleci Antrenörü kursuna katılabilmek için en az KTFF C Antrenör lisansına sahip olmak, ve/veya 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmak.

Kayıt için gerekli belgeler

“KALECİ” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:

a) Kimlik kartı örneği;

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci belgesinin aslı veya örneği;

d) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil sabıka kaydı; (kurs tarihinde 15 gün önceki tarihli olabilir)

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu;

f) KTFF C Antrenör lisansı fotokopisi;

g) Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlkyardım Sertifikası örneği;