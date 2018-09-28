KANTARA’YA TIRMANACAKLAR

Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca – Kantara kısa etabında gerçekleşecek.
Şampiyonaya 1 katsayı ile puan verecek olan yarışta toplam 16 ekip start alacak. Servis alanının Kantara Restaurant meydanına kurulacağı ve saat 11.00’de verilecek ilk start ile başlayacak olan yarışta ekipler 3 kez Kaplıca – Kantara arasındaki güzergahı koşacaklar ve Şampiyonanın üçüncü yarışını tamamlayacaklar.
Doğa Koyuncu Lider
Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu şampiyona lideri olarak bulunuyor. Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olacak olan yarışta drift araçları ise öncü araç olarak start alıp güne renk katacaklar.
Kayıt Listesi
|
SIRA NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
1
|
Deniz Denner
|
Ömer Topçu
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
E2
|
2
|
Mehmet Çocuk
|
Ahmet Akbıçak
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
E2
|
3
|
Doğa Koyuncu
|
Mazda RX-7
|
E4
|
4
|
Hasan Reyhan
|
Hasan Reyhan
|
Mitsubishi Lancer Evo 7
|
E2
|
5
|
Kemal Topcuoğlu
|
Orçun Yırık
|
Honda Civic Type-R
|
E3
|
6
|
Eray Özvurulmuş
|
İzem Özvurulmuş
|
Nissan Skyline
|
E4
|
7
|
Ahmet Debreli
|
Tunç Derebey
|
Nissan Silvia
|
E4
|
8
|
Ahmet Esendağlı
|
Ali Burhan
|
Nissan Silvia
|
E4
|
9
|
Erol Kaymaklılı
|
Behiç Kantepe
|
Nissan Skyline
|
E4
|
10
|
Önem Biçentürk
|
Hüseyin Ayrılmazkardeşler
|
Nissan Silvia
|
E4
|
11
|
Kürşat Güldül
|
Ömer İlhan Soyer
|
Nissan Silvia
|
E4
|
12
|
Halil Mulla
|
Hasan Damdelen
|
Ford Fiesta R2
|
S1
|
13
|
Ayer Argün
|
Fezile Yorgancıoğlu
|
Suzuki Swift
|
S1
|
14
|
Önder Zaim
|
Nissan Skyline
|
E4
|
15
|
Ozan Birşen
|
Serkan Bolkaner
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
16
|
Cenk Toksoy
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
E2
BRT