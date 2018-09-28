KANTARA’YA TIRMANACAKLAR

Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca – Kantara kısa etabında gerçekleşecek.

Şampiyonaya 1 katsayı ile puan verecek olan yarışta toplam 16 ekip start alacak. Servis alanının Kantara Restaurant meydanına kurulacağı ve saat 11.00’de verilecek ilk start ile başlayacak olan yarışta ekipler 3 kez Kaplıca – Kantara arasındaki güzergahı koşacaklar ve Şampiyonanın üçüncü yarışını tamamlayacaklar.

Doğa Koyuncu Lider

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu şampiyona lideri olarak bulunuyor. Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olacak olan yarışta drift araçları ise öncü araç olarak start alıp güne renk katacaklar.

Kayıt Listesi

SIRA NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2 2 Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo 6 E2 3 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 4 Hasan Reyhan Hasan Reyhan Mitsubishi Lancer Evo 7 E2 5 Kemal Topcuoğlu Orçun Yırık Honda Civic Type-R E3 6 Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline E4 7 Ahmet Debreli Tunç Derebey Nissan Silvia E4 8 Ahmet Esendağlı Ali Burhan Nissan Silvia E4 9 Erol Kaymaklılı Behiç Kantepe Nissan Skyline E4 10 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4 11 Kürşat Güldül Ömer İlhan Soyer Nissan Silvia E4 12 Halil Mulla Hasan Damdelen Ford Fiesta R2 S1 13 Ayer Argün Fezile Yorgancıoğlu Suzuki Swift S1 14 Önder Zaim Nissan Skyline E4 15 Ozan Birşen Serkan Bolkaner Suzuki Vitara T1 16 Cenk Toksoy Mitsubishi Lancer Evo 6 E2

BRT