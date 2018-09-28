KANTARA’YA TIRMANACAKLAR

KANTARA’YA TIRMANACAKLAR

Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca – Kantara kısa etabında gerçekleşecek.

Şampiyonaya 1 katsayı ile puan verecek olan yarışta toplam 16 ekip start alacak. Servis alanının Kantara Restaurant meydanına kurulacağı ve saat 11.00’de verilecek ilk start ile başlayacak olan yarışta ekipler 3 kez Kaplıca – Kantara arasındaki güzergahı koşacaklar ve Şampiyonanın üçüncü yarışını tamamlayacaklar.

Doğa Koyuncu Lider
Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu şampiyona lideri olarak bulunuyor. Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olacak olan yarışta drift araçları ise öncü araç olarak start alıp güne renk katacaklar.

Kayıt Listesi

SIRA NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

E2

2

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo 6

E2

3

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

E4

4

Hasan Reyhan

Hasan Reyhan

Mitsubishi Lancer Evo 7

E2

5

Kemal Topcuoğlu

Orçun Yırık

Honda Civic Type-R

E3

6

Eray Özvurulmuş

İzem Özvurulmuş

Nissan Skyline

E4

7

Ahmet Debreli

Tunç Derebey

Nissan Silvia

E4

8

Ahmet Esendağlı

Ali Burhan

Nissan Silvia

E4

9

Erol Kaymaklılı

Behiç Kantepe

Nissan Skyline

E4

10

Önem Biçentürk

Hüseyin Ayrılmazkardeşler

Nissan Silvia

E4

11

Kürşat Güldül

Ömer İlhan Soyer

Nissan Silvia

E4

12

Halil Mulla

Hasan Damdelen

Ford Fiesta R2

S1

13

Ayer Argün

Fezile Yorgancıoğlu

Suzuki Swift

S1

14

Önder Zaim

Nissan Skyline

E4

15

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

Suzuki Vitara

T1

16

Cenk Toksoy

Mitsubishi Lancer Evo 6

E2

BRT

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