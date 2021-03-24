Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.
Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2021 siyah kuşak sınavında kazananlar ve kara kuşak dan sıvanında yükselenler federasyon tarafından açıklandı.
Spor Salonlarının açık olduğu dönemde uygulamalı olarak başlayan ve kapandıktan sonra da online devam eden sınavlarda sporcular, Karakuşak olmak için mücadele ettiler.
Sporcular sınavlarda temel teknikler, hyon/pumse/kata, serbest müsabaka, ilbo deryon/hoşinsul, zor haraketler, kırış müsabakaları ve son gün de sözlü sınavdan geçtiler.
Karakuşak sınavını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Masterler; Ali Uslu, Öykü Ergin, Antrenörler başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.
Yapılan sınav sonunda başarılı olan sporcular şöyle
Ramadan Gökbilen 6.Dan Siyah Kuşak
Ceyda Uçaner 6.Dan Siyah Kuşak
Pınar Akarpınar 5.Dan Siyah Kuşak
Açelya Ergin 3.Dan Siyah Kuşak
Özlem Tomak 3.Dan Siyah Kuşak
Ana Tüysüz 3.Dan Siyah Kuşak
Farhat Jorayev 3.Dan Siyah Kuşak
Arda Aslan Öztürk 2.Dan Siyah Kuşak
Yunus Emre Tomak 2.Dan Siyah Kuşak
Azra Turan 1.Dan Siyah Kuşak
Özkay Ramiz 1.Dan Siyah Kuşak
Şakir Yağızsoy 1.Dan Siyah Kuşak
Yusuf Seyhan Şen 1.Dan Siyah Kuşak
Mervan Bayrakçı 1.Dan Siyah Kuşak
Rabia Tarım 1.Dan Siyah Kuşak
Arda Akın Altuntaş 1.Dan Siyah Kuşak
Ahmet Solak 1.Dan Siyah Kuşak
Ömer Faruk Solak 1.Dan Siyah Kuşak
Murat Berk Bucak 1.Dan Siyah Kuşak
Mirsad Toprak 1.Dan Siyah Kuşak
Mahmut Toprak 1.Dan Siyah Kuşak
Davut Jorayev 1.Dan Siyah Kuşak
Nurana Jorayeva 1.Dan Siyah Kuşak
Kandımbek Yusupov 1.Dan Siyah Kuşak