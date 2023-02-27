Kara kuşak sıvanı tamamlandı

Kara kuşak sıvanı tamamlandı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı tamamlandı.
Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç gün süren sınavda başarılı olanlar daha sonra açıklanacak. 

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Yılda bir defa yapılan  ve ustalığa geçiş   olarak kabul edilen kara kuşak ve dan sınavı Girne Avrasaya  Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Sınavda Hyong, Pumse, Kata, serbest hareketler, İlbo Deryon, zor hareketler ve kırış müsabakaları yanında yazılı sınav da yapıldı. 
Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner,  Ana Tüysüz ve İmtihan Komisyonu üyeleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptılar.

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