KARABETÇA AMERİKA’DA DÜZENLENEN “DÜNYA ASCA KOÇ KLİNİK ORGANİZASYONU”NA KATILARAK ALTIN KUPA ALDI



Gemi çekerek “Dünya Rekorlar Kitabı”na giren KKTC’li rekortmen yüzücü Mert Karabetça, Amerika’da düzenlenen 50’nci “Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu”na katılarak 2 bin 500 katılımcının arasında altın kupa aldı.

Amerikan Yüzme Derneği tarafından bu yıl Los Angeles’de 4- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve dünyaca ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı seminerde, Karabetça’ya bu yıl kupa verildi.

Karabetçe yaptığı açıklamada, 13 bin 813 ton feribotu çekerek rekorlar kitabına girdiğini hatırlatarak, yeni bir rekor denemesi daha yaparak 42 bin tonluk gemiyi çekmeye çalışacağını, devletin kendisini desteklemesini arzu ettiğini ifade etti.