Karakuşak sınavı 3 gün sürecek

Karakuşak sınavı 3 gün sürecek

Yılda bir defa yapılan  ve ustalığa geçiş   olarak kabul edilen 2019  siyah kuşak ve dan sınavı 22 şubat (cuma)  23 şubat (cumartesi)  24 şubat (pazar) günleri girne avrasaya  taekwondo merkezinide yapılacak.

Yapılacak sınavın programı  şöyle:

22 Şubat  2017  Cuma            Saat                 17.00               Temel Teknikler                      Avrasya Salonu

23 Şubat  2017 Cumartesi       Saat                 09.00               Hyon/Pumse/Kata                   Avrasya Salonu

                                                                        11.30               Serbest Müsabaka                   Avrasya Salonu

                                                                        16.00               İlbo Deryon/Hoşinsul               Avrasya Salonu

24 Şubat 2015 Pazar               Saat                 09.00               Zor Haraketler                         Avrasya Salonu

                                                                        10.00               Kırış Müsabakaları                  Avrasya Salonu

                                                                        13.00               Yazılı İmtihan                           Kaşgar

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara  ve  dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart 2019 günü  Federasyonun  42. Kuruluş Yıldönümünde verilecek.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler Ali Uslu ,Öykü Ergin,  başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri  Zehra Karip, Ceyda Uçaner ,Milli takım  Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yapacak.

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