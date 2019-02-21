Karakuşak sınavı 3 gün sürecek

Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2019 siyah kuşak ve dan sınavı 22 şubat (cuma) 23 şubat (cumartesi) 24 şubat (pazar) günleri girne avrasaya taekwondo merkezinide yapılacak.

Yapılacak sınavın programı şöyle:

22 Şubat 2017 Cuma Saat 17.00 Temel Teknikler Avrasya Salonu

23 Şubat 2017 Cumartesi Saat 09.00 Hyon/Pumse/Kata Avrasya Salonu

11.30 Serbest Müsabaka Avrasya Salonu

16.00 İlbo Deryon/Hoşinsul Avrasya Salonu

24 Şubat 2015 Pazar Saat 09.00 Zor Haraketler Avrasya Salonu

10.00 Kırış Müsabakaları Avrasya Salonu

13.00 Yazılı İmtihan Kaşgar

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart 2019 günü Federasyonun 42. Kuruluş Yıldönümünde verilecek.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler Ali Uslu ,Öykü Ergin, başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri Zehra Karip, Ceyda Uçaner ,Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yapacak.