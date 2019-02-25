Karakuşak sınavı sonuçları açıklandı

Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı 22/23/24 Şubat 2019 Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo salonunda yapıldı.
Kuşak İmtihanına Lefkoşa,Mağusa ve Girne Bölgelerinden sporcular katıldı.
Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Federasyonun 42. Yıl Gala yemeğinde yapılacak törenle verilecek.
Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner,Pınar Akarpınar ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yapıldı.
Sınavda başarılı olup bir üst düzeye terfi eden sporcular
ORHAN USTA 3.DAN
HÜSEYİN ERÇELİK 2.DAN
SÜLEYMAN BOZKURT 2.DAN
ANA TÜYSÜZ 2.DAN
ARDA ASLAN ÖZTÜRK 1.DAN
KORHAN ÇAĞIN 1.DAN
ELA KILIÇ 1.DAN
KAYRA BİLGE 1.DAN
AYÇA KARİP 1.DAN
KERİM KARPUZ 1.DAN
ARDA YILMAZ 1.DAN
EREN ALP UZUN 1.DAN
SAMUEL MAWUYE 1.DAN
GÜLCE IRAZ DOĞAN 1.DAN
MUSTAFA BARAN İGREK 1.DAN
HASAN SERDAR 1.DAN
ALİ KUZEY KOLUMAN 1.DAN