Karakuşak sınavı sonuçları açıklandı

Karakuşak sınavı sonuçları açıklandı

Yılda bir defa yapılan  ve Ustalığa terfi  olarak kabul edilen  Karakuşak ve Dan sınavı  22/23/24  Şubat 2019  Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo salonunda yapıldı.

Kuşak İmtihanına Lefkoşa,Mağusa ve  Girne  Bölgelerinden  sporcular katıldı.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek  kazananlara  ve  dereceye gireceklere diploma ve ödülleri  16 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Federasyonun 42. Yıl Gala yemeğinde yapılacak törenle verilecek.

Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Masterler  Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner,Pınar Akarpınar  ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yapıldı.

Sınavda başarılı olup bir üst düzeye terfi eden sporcular

ORHAN USTA                                             3.DAN

HÜSEYİN ERÇELİK                                     2.DAN

SÜLEYMAN BOZKURT                             2.DAN

ANA TÜYSÜZ                                              2.DAN

ARDA ASLAN ÖZTÜRK                             1.DAN

KORHAN ÇAĞIN                                         1.DAN

ELA KILIÇ                                                      1.DAN

KAYRA BİLGE                                              1.DAN

AYÇA KARİP                                                1.DAN

KERİM KARPUZ                                          1.DAN

ARDA YILMAZ                                            1.DAN

EREN ALP UZUN                                         1.DAN

SAMUEL MAWUYE                                  1.DAN

GÜLCE IRAZ DOĞAN                                1.DAN

MUSTAFA BARAN İGREK                       1.DAN

HASAN SERDAR                                         1.DAN    

ALİ KUZEY KOLUMAN                             1.DAN

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