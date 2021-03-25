Karakuşaklar diplomalarını aldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup karakuşak almaya ve dan yükseltmeye hak kazananlar diplomalarını önceki gün (Çarşamba) düzenlenen törenle aldılar.

Devlet yetkilileri de katıldı

Avrasya Taekwondo Merkezinde Pandemi koşulları gözetilerek maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılan Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İçisleri bakanı Kutlu Evren, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Spor Dairesi Genel Yönetim kurulu Başkanı Mete Topçu, Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu katılarak karakuşaklara diplomalarını verdiler

Girişte özel kurallar

Çok özel olarak hazırlanan Avrasya Taekwondo Merkezi’nde 24 Diploma alan sporcu ile 30 yakın aileleri üyesi katıldı. Türbünlerde iki boş bir dolu oturma sistemi düzenlendi, Salona girişte kayıtları tutuldu, ateşi ölçümü yapıldı, el ve paspas ile ayakkabılar dezenfekte edildi.

Tatar “kendi kimliğimizle yarışmak önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada uluslararası alanda KKTC’nin kendi bayrağı ve kendi kimliği ile yarışmasının önemine vurgu yaparak “endi kimlik ve bayrağımız ile dünyanın her yerinde yarışan, kürsüye çıkıp bayrağımızı göndere çeken sporcularımızı ve onların başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i candan kutluyorum” dedi.

Saner “KKTC bayrağını dalgalandıranları kutluyorum”

Başbakan Ersan Saner de törendeki konuşmasında, Atatürk’ün “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun öneminin nekadar iyi anlattığının altını çizerek ülkemizin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmaların yapıldığına dikkat çekerek KKTC bayrağını dalgalandıran geçenlere teşekkür etti.