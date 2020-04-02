Karaoğlan: “Liglerin devam etmesi çok zor”

Basketbolda Kadınlar Ligi ekiplerinden Girne Amerikan Üniversitesi’nin Koçu, aynı zamanda altyapı koordinatörü Ahmet Karaoğlan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglerin devamının çok zor olduğunu belirtti. Karaoğlan ekonomik yönden kulüplerin zarar gördüğünü, sağlık yönünden yere sağlam basılması gerektiğini, ardından ekonomi ve sporun geldiğini ifade etti.

Karaoğlan: “Bizim için çok zor bir dönem”

“Bence artık devam etmesi çok zor” diyen GAÜ Koçu Ahmet Karaoğlan, “Bu durumdan özellikle altyapı kitlesi etkilenecek. Çünkü aileler devam etmesi halinde tepki verecek” açıklamasını yaptı.

“Bizim için çok zor bir dönem” şeklinde sözlerini sürdüren Karaoğlan, “Üzüldüğüm bir diğer nokta da Türkiye’de U16 takımımızla Türkiye Şampiyonası’na çıktık. Kimsenin suçu yok ama ülke gençliği olarak ortada temsilliyet gerçekleştirecektik. Çocuklarımız başkalarıyla maçlar yapacaktı. Federasyonumuz tabi ki takdir edilmeli. Bu sene çocuklar için çabaladılar. Gel gelelim bu virüs bizi, hepimizi etkiledi. Basketboldan uzak kaldık” dedi.

“Önce sağlık yönünden yere sağlam basmalıyız”

Ekonomik yönden kulüplerin zarar gördüğünü aktaran deneyimli antrenör, “Gelecek sezon nasıl yapacağız? Kulüpler ekonomik yönden büyük zarar gördü. Bizim yabancı oyuncumuz yok ama büyük kulüpler sporcularını ödemek zorunda. Ekonomik sıkıntı yaşanacak” dedi. Karaoğlan, “Bağlı olduğumuz üniversitemizin durumu meçhul. Gelecek sezondan önce ekonomik yönden toplarlanarak sahaya çıkmayı düşünmeliyiz. Ülke gerçeği ortada. İnsanlar aç, susuz kaldı. Önce sağlık yönünden yere sağlam basmalıyız. Sonra ekonomik, sonra spor. Sporu hemen başlatalım diyemeyiz. İstesek de başlatamayız” açıklamasını yaptı.

“Ülke sporu için ekonomik önlemler almamız gerek”

Yaşanan durum sonrasında üniversitelerin de gücünün kalmadığını aktaran Ahmet Karaoğlan, “Kendi üniversitem ve diğer üniversiteler açısından baktığımda durum ortada. Ülke sporu için ekonomik önlemler almamız gerek. Zor durumlar bizi bekliyor. Önce sağlık diyorum. Sağlık çalışanları, polis, sivil savunma ve yardım kuruluşları gibi herkese bir teşekkür borcumuz var. Önce sağlık…” ifadelerini kullandı.

“Varsın bu sezon böyle gitsin. Gelecek sezon tertemiz, sağlıklı, düzgün bir şekilde umarım parkelerde mücadele edeceğiz” diyen Ahmet Karaoğlan, “Bugün varız, yarın yokuz. Sağlıklı sporumuzu yapmak, çevreye duyarlı olma ortamına geldik. En ufak şeylerden neler olduğunu gördük. Herkes sağlığına dikkat etsin” şeklinde sözlerini sonlandırdı.