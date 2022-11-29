Karaokçu, “Gönüllerin Kralı Leymosunlu İsmail Arap ve Kıbrıs Türk Futbolunun Efsaneleri” isimli kitabını takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı, gazeteci, yazar Hasan Karaokçu’yu kabul etti.
Hasan Karaokçu’nun tarih çalışmaları çerçevesinde derlediği, Kıbrıs Türk futbol tarihine, Limasol kültürüne ve toplumsal değerlere ışık tutmayı amaçlayan, 1950’li yılların ortasından, 1980’li yılların başına kadar geçen dönemi kapsayan belgesel niteliğindeki eserde, efsane futbolcu İsmail Balıkçıoğlu, namıdiğer İsmail Arap’ın özgün yaşam hikayesinin yanında, aynı dönemde Kıbrıs Türk futboluna emek vermiş futbolcu, antrenör, yönetici ve hakemlerin anılarını içeren yaşam hikayeleri bulunuyor.