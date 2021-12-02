Kararlar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Zihni Temelci (Cihangir GSK)
1 Maç
Kaan Savaşkan (Lefke TSK)
1 Maç
Mehmet Göktaş (Yenicami AK)
1 Maç
Murat Şarman (Cihangir GSK)
3 Maç
Bekir Topuz (Cihangir GSK)
3 Maç
Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)
3 Maç
Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK)
3 Maç
Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
Furkan Şengül (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Mustafa Kabişteke (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç
Mustafa Yabaner (Bostancı Bağcıl SK)
2 Maç
Omaykan Çekiş (L. Gençler Birliği SK)
1 Maç
Tugay Burhan (Görneç KSK)
1 Maç
3 Maç
İsmet Güneş (Esentepe KKSK)
3 Maç
Barış Arapbayram (İncirli SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK)
Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
Selçuk Dilik (Yalova SK)
Kaan Erdoğan (Yenicami AK)
Emre Mutlu (Esentepe KKSK)
Necati Bayrakçı (Maraş GSK)
Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi DSK)
Mustafa Mert Tokuş (Çetinkaya)
Fırat Öztürk (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)
Samet Şimşek (Girne Halk Evi)
Üstüncan Elmas (Bostancı Bağcıl SK)
Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK)