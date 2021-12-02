Kararlar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Zihni Temelci (Cihangir GSK)

1 Maç

Kaan Savaşkan (Lefke TSK)

1 Maç

Mehmet Göktaş (Yenicami AK)

1 Maç

Murat Şarman (Cihangir GSK)

3 Maç

Bekir Topuz (Cihangir GSK)

3 Maç

Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)

3 Maç

Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK)

3 Maç

Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Furkan Şengül (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Mustafa Kabişteke (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç

Mustafa Yabaner (Bostancı Bağcıl SK)

2 Maç

Omaykan Çekiş (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

Tugay Burhan (Görneç KSK)

1 Maç

Şahin Erdoğan (Esentepe KKSK)3 Maç

İsmet Güneş (Esentepe KKSK)

3 Maç

Barış Arapbayram (İncirli SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK)

Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Selçuk Dilik (Yalova SK)

Kaan Erdoğan (Yenicami AK)

Emre Mutlu (Esentepe KKSK)

Necati Bayrakçı (Maraş GSK)

Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi DSK)

Mustafa Mert Tokuş (Çetinkaya)

Fırat Öztürk (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)

Samet Şimşek (Girne Halk Evi)

Üstüncan Elmas (Bostancı Bağcıl SK)

Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK)