Karpazlı küçükler Lefkoşa’da yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu, 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Karpaz Bölgesi Küçükler Sprint Yarışları ve Kulüpler Deneme Yarışları düzenledi.

Federasyonun Karpaz bölgesindeki küçük sporculara verdiği destekle eğitmenler Sabriye Atikoğlu ve Fahri Serdahoğluları nezaretinde oluşturulan ekip, Lefkoşa’da çeşitli yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda yer aldı.

Ayrıca Mağusa bölgesinden kulüplerin sporcuları da farklı yaş kategorilerinde deneme yarışlarında yarıştılar.

Her sporcuya madalya takdim edildi

Karpaz Bölgesi Küçükler Sprint Yarışları sonunda organizasyona katılan her sporcuya madalya takdimi yapıldı. Sporculara madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu tarafından takdim edilerek ilerleyen dönemlerdeki atletizm hayatlarında başarılar dilendi.

Samani: Erenköy’e yeniden pist yapımı talebini yetkililere ilettik

Organizasyon ile ilgili açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, katılım gösteren çocuklara ve ailelerine, onların eğitmenlerine teşekkür etti. Karpaz bölgesinde Yeni Erenköy sahasının futbol sahası yapımı esnasında atletizm pistinin sökülüp atılmasından dolayı çocukları Lefkoşa’ya getirterek yarıştırma durumunda kaldıklarını ifade eden Halil Samani, “Yarışmaları yakından takip eden Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu’ya sıkıntıları dile getirdik. Yeni Erenköy’de atletizm pistinin tekrar yapılacağı sözünü aldık. Umarım en yakın zamanda bu gerçekleşir. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.