Kartal, İstanbulspor'a takıldı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu.

Mücadelede Zorbay Küçük görev yaptı. Müsabaka, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmada perde 8. dakikada açıldı. Nkoudou'nun frikik golü, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Bu gole cevap gecikmedi. 26. dakikada Emir Kaan'ın şutu önce direğe, sonra Ersin'e çarpıp ağlarla buluştu.

Maçın 39. dakikasında sahneye Weghorst çıktı. Hollandalı yıldız, Gedson Fernandes'in asistinde topu ağlara gönderdi.

Mücadeleni 86. dakikasında skor bir kez daha eşitlendi. Frikik için topun başına geçen Ali Yaşar, fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Beşiktaş, maç fazlasıyla 4. sırada konumlandı.

5 puanlı İstanbulspor ise 15. basamakta yer aldı.