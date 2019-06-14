Kartal ve Hamitköy Masterları finalde

Kartal ve Hamitköy Masterları finalde

Hamitköy Futbol Masterleri tarafından geleneksel olarak yapılan anı turnuvasının ilk günü tamamlandı.

Geçmiş dönemlerde Hamitköy Spor Kulübü’ne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına düzenlenen; Düzkaya, Hamitköy, Kartal ve Maraş takımlarının katıldığı turnuvada finalistler belirlendi.

İlk maçta Maraş ile Kartal Master takımları karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanmayı başaran Kartal Master takımı finale çıktı.

Normal süresi 1-1 sona eren ve oldukça çekişmeli geçen ikinci maçta ise penaltı atışları sonrası Hamitköy Master takımı, Düzkaya’yı 5-4 mağlup ederek finale adını yazdıran bir diğer takım oldu.

Böylece turnuvada Maraş-Düzkaya üçüncülük maçı, Kartal-Hamitköy final maçı oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 11:13
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