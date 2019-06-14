Kartal ve Hamitköy Masterları finalde

Hamitköy Futbol Masterleri tarafından geleneksel olarak yapılan anı turnuvasının ilk günü tamamlandı.

Geçmiş dönemlerde Hamitköy Spor Kulübü’ne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına düzenlenen; Düzkaya, Hamitköy, Kartal ve Maraş takımlarının katıldığı turnuvada finalistler belirlendi.

İlk maçta Maraş ile Kartal Master takımları karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanmayı başaran Kartal Master takımı finale çıktı.

Normal süresi 1-1 sona eren ve oldukça çekişmeli geçen ikinci maçta ise penaltı atışları sonrası Hamitköy Master takımı, Düzkaya’yı 5-4 mağlup ederek finale adını yazdıran bir diğer takım oldu.

Böylece turnuvada Maraş-Düzkaya üçüncülük maçı, Kartal-Hamitköy final maçı oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 11:13