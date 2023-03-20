Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2023 sezonuna “Şampiyon Melekler Anı Kupası” organizasyonu ile başladı. Sezonun ilk yarışı olan anı kupasında 25 pilot piste çıktı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği “Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası” 19 Mart 2023 Pazar günü Cemsa Sporting Center’de, 1600 metre uzunluğundaki RC6 pist şeklinde yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye’den de 7 pilotun yarışa katılarak destek verdiği, yarışlarda yağmur etkisini gösterdi ve pilotlar yağmur lastikleriyle zorlu ama keyifli bir mücadele sergiledi.

Yarış öncesi, tüm kayıt gelirlerinin Şampiyon Melekler'in isimlerinin yaşatılması için kullanılmasını istediklerini belirten dernek yönetimi, depremde evlatlarını yitiren ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kuran aileler adına Osman Akın’ı piste davet ederek söz konusu geliri Akın’a takdim etti. Osman Akın ayrıca dereceye girenlere kupalarını verdi.

Yarış sonuçları şöyle:

Vortex Mini

1.Rüzgâr Okman (7)

2.Ateş Karalım (2)

3.Zafer Niyazi (33)

Rotax Mini

1.Doruk Sırnaç (54)

2.Arslan Birgili (10)

3.Su Karalım (8)

Rokiee

Mustafa Bağrıaçık (5)

Aden Birgili (10)

Junior

1.Demir Göksan (6)

2.Hasan Onalt (10)

3.Rüzgâr Miralay (17)

4.Atilla Batmazoğlu (7)

5.Kayra Erol (11)

6.Alper Ege Camgöz (5)

7.Can Demir Köylü (54)

Senior

1.Mustafa Efeefe (22)

2.Halil Kahraman (1)

3.Furkan Arda Batmazoğlu (55)

4.Baran Horç (45)

Master

1.Fuat Paşa (5)

2.Arkın Şevketoğlu (23)

3.Güner Ballı (77)

4.Mehmet Yaman (35)

5.Abdulsamed Aliyu (8)

6.Canay Sakallılar (4)