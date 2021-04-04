Kasımpaşa sahasında lider Beşiktaş'ı yendi

Türkiye Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.



19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.