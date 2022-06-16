Kaymaklı'da Akay Aşina ile devam

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul Çarşamba günü kulüp lokalinde gerçekleştirildi.
Mevcut başkan Akay Aşina tek aday olduğu genel kurulda yeniden başkan seçildi.
Yapılan genel kurulda yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan: Akay Aşina
Asbaşkan: Volkan B. Emirkanı
Genel Sekreter: Mehmet Manavoğlu
Mali İşler Sorumlusu: Hilmi Birinci
Sporcu Sorumlusu: Mustafa Dağaşener - Serkan Yamanbey
Altyapı Sorumlusu: Mustafa Çakır - Serkan Yamanbey
Lokal Sorumlusu: Sami Çavuş
Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Salahi Mısırlıoğlu
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Çiğdem Aydın
İnşaat ve Mimari İşler Sorumlusu: Kemal Kavaz - Erhan Necipoğlu
Faal Üyeler: Kemal Çakır - Mert Atakan - Mustafa Yürüker - Ayşe Serhat - Selahattin Çöllo - Hüseyin Aytaç