Kaymaklı'da Akay Aşina ile devam

Kaymaklı'da Akay Aşina ile devam
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Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul Çarşamba günü kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Akay Aşina tek aday olduğu genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Yapılan genel kurulda yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Başkan: Akay Aşina

Asbaşkan: Volkan B. Emirkanı

Genel Sekreter: Mehmet Manavoğlu

Mali İşler Sorumlusu: Hilmi Birinci

Sporcu Sorumlusu: Mustafa Dağaşener - Serkan Yamanbey

Altyapı Sorumlusu: Mustafa Çakır - Serkan Yamanbey

Lokal Sorumlusu: Sami Çavuş

Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Salahi Mısırlıoğlu

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Çiğdem Aydın

İnşaat ve Mimari İşler Sorumlusu: Kemal Kavaz - Erhan Necipoğlu

Faal Üyeler: Kemal Çakır - Mert Atakan - Mustafa Yürüker - Ayşe Serhat - Selahattin Çöllo - Hüseyin Aytaç

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