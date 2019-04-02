Kaymaklı'da Başkan Akay Aşina oldu

Kaymaklı’da az önce tamamlanan olağan üstü genel kurul sonrasında başkan Akay Aşina dönemi resmen başladı. Aylardır asbaşkan sıfatıyla kulüp başkanlığına vekalet eden Akay Aşina, tek aday olağan üstü genel kurulda üyelerin tam desteğiyle kulübün yeni başkanı oldu. Ahmet Soyadlı’nın divan başkanlığını üstlendiği olağan üstü genel kurulda, divan sekreterliklerini ise Hüseyin Yücebay ve İbrahim Mısıroğlu yaptı.



Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Akay Aşina, Mehmet Manavoğlu, Ertuğ Ağın, Avşar Kişmir, Kemal Çakır, Kemal Gavaz, Mustafa Dağaşaner, Volkan Emirkanı, Serkan Hastürer, Serkan Yamanbey, Hüseyin Aytaç, İbrahim Mısıroğlu, Salahi Mısıroğlu, Yusuf Üner, Mustafa Özgür Güllü”

(halkspor)





Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 20:44