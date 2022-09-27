Kemal Topaloğlu’ndan büyük başarı

Vücut geliştirme sporcularımızdan Kemal Topaloglu İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlen dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Arnold Classic’te ikinci gelerek ülkemizi gururlandırdı.

Topaloglu; “Bu yil cok buyuk bir emek ve fedakarlikla çalıştım. Belki sampiyonluk elde edemedim ama çok büyük tecrübeler elde ederek kendi potansiyelimi keşfetmis oldum. Benim için inanılmaz bir sezondu. Gercekten çok mutlu ve gururluyum. Şimdi eksiklerimizin üzerinde durup seneye daha iyi bir performansla geri dönmeyi planlıyorum” dedi.

Kemal Topaloglu Temmuz ayında İngiltere’de gerçekleşen British Finals’da 2.lik, Romanya’da gerceklesen Oliympia Amateur Eastern Europe’da 2.lik elde ederken yine İngiltere’de 2bros’un düzenlemis olduğu bölgesel Arnold Classic eleme yarışmasında 3. gelip Arnold Classic’e gitme hakkı elde etti.

Kemal Topaloğlu büyük özveri ve çalışmalar sonunda Arnold Classic gibi büyük bir yarışmada 2.lik elde ederek sezonu kapattı.