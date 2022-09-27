Kemal Topaloğlu’ndan büyük başarı

Vücut geliştirme sporcularımızdan Kemal Topaloglu İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlen dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Arnold Classic’te ikinci gelerek ülkemizi gururlandırdı.
Topaloglu; “Bu yil cok buyuk bir emek ve fedakarlikla çalıştım. Belki sampiyonluk elde edemedim ama çok büyük tecrübeler elde ederek kendi potansiyelimi keşfetmis oldum. Benim için inanılmaz bir sezondu. Gercekten çok mutlu ve gururluyum. Şimdi eksiklerimizin üzerinde durup seneye daha iyi bir performansla geri dönmeyi planlıyorum” dedi.
Kemal Topaloğlu büyük özveri ve çalışmalar sonunda Arnold Classic gibi büyük bir yarışmada 2.lik elde ederek sezonu kapattı.