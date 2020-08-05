Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nda görev dağılımı yapıldı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğü hazırlanarak kurulmasına karar verilen ve ardından tüzüğü onaylanarak resmileşen KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonunda görev dağılımı yapıldı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonun kurulması ile geçtiğimiz günlerde, Spor Dairesi GYK tarafından başkan olarak atanan Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ve üye kulüplerin katılımı ile 04/08/2020 Salı günü ilk toplantı gerçekleştirilirken, Federasyonun Yönetim, Denetleme, Basın, Tahkim, Disiplin ve Ceza Kurulları ile Sağlık Komitesi’nde görev dağılımları da yapıldı.



İngenç “ Yılsonuna kadar üyelik ve lisan ücretleri alınmayacak”

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, yapılan Yönetim Kurulu toplantıda almış oldukları kararı doğrultusunda, covid 19 nedeniyle zor günler yaşayan kulüp ve derneklerden üye ücretlerini, sporcu, hakem ve antrenörler den ise lisan ücretlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar alınmayacağını belirtti.

Yönetim Kurulu olarak 11/08/2020 Salı gününden itibaren, Gazimağusa’dan başlayarak, sırasıyla, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele olmak üzere kulüplerin ziyaretlerine başlayacaklarını, Federasyon olarak ta Eylül ayı içerisinde, Gençlik Kupası düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

İngenç ayrıca, Federasyonun kurulmasında emeği geçen, katkı koyan ve başkan olarak beni bu göreve atayan, Spor Dairesi GYK başkanı ve yönetim kurulu ile Sn. Başbakanımız Ersin Tatar’a, çok teşekkür ettiklerini belirterek, daha yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var. Amacımız Kempo savunma sporlarını daha ileriye taşımaktır dedi.

Federasyonun yapılan görev dağılımı şöyle;

Yönetim Kurulu

Mehmet İngenç

Başkan

Bünyamin Merhametsiz

Başkan Yardımcısı

Nuray Karakuş

Mali Sekreter

Engin İmre

Faal Üye

Uğur Ramazanoğlu

Faal Üye

Muhammed Erdal

Faal Üye

Mehmet İlkerli

Faal Üye

Denetleme Kurulu

Halil İbrahim Orun

Başkan

Hüseyin Alanlı

Üye

Şerif Dolu

Üye

Disiplin ve Ceza Kurulu

Metin Gökalp

Başkan

Cemil Bulut

Üye

Ümit Dolu

Üye

Tahkim Kurulu

Av. Sultan Vural

Başkan

Av. Tolga Çavuşoğlu

Üye

Av. İbrahim Akçabay

Üye

Basın Kurulu

Mehmet Uzun

Başkan

Selami Bora

Üye

Kürşat Özer

Üye

Sağlık Komitesi

Dr. Hamit Bakırcı

Başkan

Dr. Şilem Özdenkci

Üye

Hatice Bayazyüz Akkuş

Üye







