Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nda görev dağılımı yapıldı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğü hazırlanarak kurulmasına karar verilen ve ardından tüzüğü onaylanarak resmileşen KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonunda görev dağılımı yapıldı.
Kempo Savunma Sporları Federasyonun kurulması ile geçtiğimiz günlerde, Spor Dairesi GYK tarafından başkan olarak atanan Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ve üye kulüplerin katılımı ile 04/08/2020 Salı günü ilk toplantı gerçekleştirilirken, Federasyonun Yönetim, Denetleme, Basın, Tahkim, Disiplin ve Ceza Kurulları ile Sağlık Komitesi’nde görev dağılımları da yapıldı.
İngenç “ Yılsonuna kadar üyelik ve lisan ücretleri alınmayacak”
Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, yapılan Yönetim Kurulu toplantıda almış oldukları kararı doğrultusunda, covid 19 nedeniyle zor günler yaşayan kulüp ve derneklerden üye ücretlerini, sporcu, hakem ve antrenörler den ise lisan ücretlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar alınmayacağını belirtti.
Yönetim Kurulu olarak 11/08/2020 Salı gününden itibaren, Gazimağusa’dan başlayarak, sırasıyla, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele olmak üzere kulüplerin ziyaretlerine başlayacaklarını, Federasyon olarak ta Eylül ayı içerisinde, Gençlik Kupası düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
İngenç ayrıca, Federasyonun kurulmasında emeği geçen, katkı koyan ve başkan olarak beni bu göreve atayan, Spor Dairesi GYK başkanı ve yönetim kurulu ile Sn. Başbakanımız Ersin Tatar’a, çok teşekkür ettiklerini belirterek, daha yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var. Amacımız Kempo savunma sporlarını daha ileriye taşımaktır dedi.
Federasyonun yapılan görev dağılımı şöyle;
Yönetim Kurulu
Mehmet İngenç
Başkan
Bünyamin Merhametsiz
Başkan Yardımcısı
Nuray Karakuş
Mali Sekreter
Engin İmre
Faal Üye
Uğur Ramazanoğlu
Faal Üye
Muhammed Erdal
Faal Üye
Mehmet İlkerli
Faal Üye
Denetleme Kurulu
Halil İbrahim Orun
Başkan
Hüseyin Alanlı
Üye
Şerif Dolu
Üye
Disiplin ve Ceza Kurulu
Metin Gökalp
Başkan
Cemil Bulut
Üye
Ümit Dolu
Üye
Tahkim Kurulu
Av. Sultan Vural
Başkan
Av. Tolga Çavuşoğlu
Üye
Av. İbrahim Akçabay
Üye
Basın Kurulu
Mehmet Uzun
Başkan
Selami Bora
Üye
Kürşat Özer
Üye
Sağlık Komitesi
Dr. Hamit Bakırcı
Başkan
Dr. Şilem Özdenkci
Üye
Hatice Bayazyüz Akkuş
Üye