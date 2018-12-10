KES basketbol etkinliğini erteledi

KES basketbol etkinliğini erteledi

 Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası’nın (KES) cumartesi günü yapmayı planladığı 12 yaş altı kız ve erkek basketbol  etkinliği ocak ayına ertelendi.

Başkan Buran Atakan tarafından yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk Hava Yollarının kuruluş tarihi olan 4 Aralık 1974’ü anmak ve KTHY’yi yaşatmak amacı ile yapmayı planladığımız etkinliği, geçen hafta ülkemizde yaşanan ve dört gencimizin hayatını kaybetmesi, birçok vatandaşımızın da zarar görmesine yol açan olaylar nedeniyle  ertelemiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

KKTC Basketbol Federasyonu ile işbirliğinde 15 Aralık Cumartesi günü şölen havasında  yapılması planlanan etkinliğin ocak ayına ertelediği belirtildi.

Atakan, hayatını kaybeden gençlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, halka geçmiş olsun dileğinde bulundu

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 14:56
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