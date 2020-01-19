Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi

Kıbrıs Barış Kupası’nın 45’inci yılında Trabzonspor Kulübü’nün davetlisi olarak Trabzon’da bulunan dönemin milli takım futbolcuları, Trabzonspor-Kasımpaşa maçını stattaki kafile için ayrılan 1 numaralı locada izledi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yapılan özel davetle düzenlenen organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı.

Trabzonspor yönetimi KKTC’den gelen kafileye büyük ilgi gösterdi. Kafilenin rahat etmesi için her türlü tedbiri alan Trabzonspor yönetimi büyük takdir topladı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise, 45 yıl önce Kıbrıs’ta şampiyon olan kadroyu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu ülkeye davet etti.

Sertoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na yaptığı davete olumlu yanıt aldı.

Sertoğlu, dört günlük Trabzon ziyaretinde gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Trabzonspor Kulübü, kurumsal yapısı içerisinde ülkemiz efsane futbolcularına büyük bir vefa örneği gösterdi. Şahsım ve ülkem adına teşekkürü bir borç bilirim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde tüm imkanların seferber eden ve şahsen kafilemizi bir an olsun yalnız bırakmayan Trabzon KKTC Konsolosu Zalihe Erden’e de ekip olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Kafile yarın Kıbrıs’a dönecek.