"Kıbrıs Türk basınında çalışan emekçilerin aldıkları ücretlerde kesinti yapılıyor ve işten çıkarılıyor"

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, ekonomik durum gerekçe gösterilerek Kıbrıs Türk basınında çalışan emekçilerin aldıkları ücretlerde kesinti yapıldığını ifade etti ve bu durumu eleştirerek hükümete çağrı yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Dünya ve ülkemiz bu durumdan olumsuz etkilenmiş durumdadır. Mevcut ortamda görev yapmaya çalışan Kıbrıs Türk basın çalışanları da risk altında görevlerini devam ettirmektedir.

Psikolojik ve ekonomik zorluğun yaşandığı bu dönemde özellikle Kıbrıs Türk basınında çalışan emekçilerin aldıkları ücretlerde kesinti yapıldığını, bazı çalışanların da işten çıkarıldığı haberlerini üzüntü ile takip etmekteyiz.

Tüm sektörler gibi basının da bu dönemde ekonomik olarak etkilendiği bir gerçektir. Buna paralel olarak kurumların spor servislerinde görev yapan spor basını emekçilerinin de devamlılık adına topun ağzına konan ilk isimler olduğunu görmekteyiz. Tüm basın emekçileri gibi spor basınının emekçileri de kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi için çaba sarf etmektedir. Kaldı ki, dünyada ve ülkemizde tüm spor branşlarının durduğu gerçeği ortadayken, spor yazarları yokluk içerisinde üretim yaparak gazetelerine, televizyon ekranlarına, kısacası çalıştıkları medya organına haberlerini taşımaya ve toplumu bilgilendirmeye çalışırken zor bir süreç geçirmektedir.

Tüm basın içerisinde spor basınının zorluk yaşanan bu dönemde ‘üvey evlat’ muamelesi görmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Hayatını bu işten idame ettiren, evine ekmek götürmeye çalışan spor yazarlarının yalnız olmadığını belirtir, her zaman yaşanmayan bu istenmeyen durumda işten durdurma veya aldıkları ücrette kesintilere gidilmesi gibi hususların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eder, çözüm çabasının ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı belirtiriz."