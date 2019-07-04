Kıbrıslı Türk Teknik Adam Mustafa Piro, Boluspor ekibinde

Türkiye Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Giray Bulak ve yardımcı antrenörler katıldı.
Geçtiğimiz sezon Balıkesir Baltok’ta görev alan Giray Bulak hocanın son yıllarda yardımcı hocaları arasında ülkemiz teknik adamlarından olan Mustafa Piro’da yer alıyor.
Giray Bulak’ın ekibinde yer alan Mustafa Piro yeni sezonda Bolusporun başarı için çalışacak. Bulak’ın imza töreninde Mustafa hoca da yer aldı.
(arenasporkolik)