Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç bir kez daha yarışı kazandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Samsung Türkiye ana sponsorluğunda, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer 26 kamu kuruluşu, özel kurum ve sivil toplum örgütünün iş birliği ile “Herkes için Spor” teması altında düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce yerli ve yabancı yüzücüyü İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir araya getirdi.

77 ülkeden 2 bin 600 sporcunun kulaç attığı yarışmada, erkekler genel klasmanda bir kez daha Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç yarışı kazandı.