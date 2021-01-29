Kickboks Cumhuriyet Kupası, Dünya Federasyonu’nun sayfasında yayınlandı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun Faaliyet Programında yer alan Kickboks Cumhuriyet Kupası, ISKA(International Sport Kickboxing Federation) Dünya Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve Avrupa Federasyonu’nun Fecebook sayfasında yayınlandı.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun Faaliyet Programında yer alan ve Aralık ayında Gazimağusa Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kickboks Cumhuriyet Kupası’nın görseli, ISKA(International Sport Kickboxing Federation) Dünya Kickboks Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve ISKA Avrupa Kickboks Federasyonu’nun resmi Fecebook sayfasında yayınlandı.