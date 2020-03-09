2020 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, 08 Mart 2020, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 10 dernekten 95 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, 08 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile kadın hakemler, dernek başkanlarının eşleri ve Federasyon Başkanının eşi tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Himayelerinde 10 dernekten 95 sporcunun kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;

2020 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak

1. Erdem Akademi Spor Derneği 58 puan

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 40 puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 25 puan

4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 10 puan

5.Muaythai kickboks spor derneği 5 puan

6. Aziz Spor Derneği 0 puan

7. Tatlı Spor Kulübü Birliği 0 puan

8. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 0 puan

9. Cyprus Bull and Lion 0 puan

10.Ottoman fıght spor derneği 0 puan

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1. Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 36 puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği 27 puan

3. Cyprus Bull and Lion 18 puan

4. Aziz Spor Derneği 15 puan

5. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 14 puan

6. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 13 puan

7.Ottoman fıght spor derneği 7 puan

8. Tatlı Spor Kulübü Birliği 5 puan

9. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 0 puan

10.Muaythai kickboks spor derneği 0 puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 24 puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği 14 puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 11 puan

4.Muaythai kickboks spor derneği 7 puan

5. Aziz Spor Derneği 5 puan

6. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 5 puan

7. Tatlı Spor Kulübü Birliği 0 puan

8. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 0 puan

9. Cyprus Bull and Lion 0 puan

10.Ottoman fıght spor derneği 0 puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak

1. Erdem Akademi Spor Derneği 19 puan

2. Cyprus Bull and Lion 12 puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 10 puan

4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 7 puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği 3 puan

6.Ottoman fıght spor derneği 0 puan

7.Muaythai kickboks spor derneği 0 puan

8. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 0 puan

9. Aziz Spor Derneği 0 puan

10. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 0 puan