Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK), önleme, destek ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım Projesi” kapsamında KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen Kickboks Ligi 2020’ye ana sponsor oldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kickboks, Muaythai ve MMA spor dallarını çocuklara ve gençlere tanıtıp sevdirmek, spor yapmalarını sağlayarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bu konuda sporculara ve ailelerine gerekli eğitim desteği sağlamayı hedefleyen “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım Kickboks Ligi 2020”nin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Spor Yazarları Derneği toplantı salonundaki basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, Yönetim Kurulu üyesi İrfan Ağınlı ve sporcular Enes Erdem ile Nazime Yayar konuşma yaptı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, önleme çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri güzel alışkanlıklara yönelterek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına bu yıl sportif faaliyetlere verdikleri destekte çıtayı yükseltme kararı aldıklarını söyledi.

Diğer spor dalları yanında bu yıl ulusal ve uluslararası alanda çok güzel bir başarı öyküsü olan Kickboks Federasyonu ile “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” sloganıyla yapılacak maçlar ve etkinliklerle topluma çok anlamlı mesajlar vereceklerini vurgulayan Karaokçu, bağımlılıklarla mücadelede başarı grafiğini her alanda yükseltmekte olduklarını ifade etti.

DEMİREL

Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada, federasyonun kurulduğu günden bu yana yaptıkları çalışmalar ve yetiştirdikleri çocuklarla uluslararası alanda yakaladıkları başarılar konusunda bilgiler aktardı.

10 kulüp ve 500 sporcu kapasiteli bir federasyon olduklarına işaret eden Niyazi Demirel, çocuklara ve gençlere kickboks sporunu sevdirmek, sağlıklı ve ülkesini seven sporcular yetiştirmenin en önemli ilkeleri olduğunu vurguladı.

“Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” sloganı ile bu yılki lige sponsor olmalarından dolayı Başbakan Ersin Tatar, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibine teşekkür eden Demirel, gerek lig karşılaşmaları ile gerekse yapacakları diğer eğitim ve etkinliklerle bağımlılıklarla mücadelede ciddi bir farkındalık yaratacaklarına olan inancını dile getirdi.

AĞINLI

Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İrfan Ağınlı da “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım Kickboks Ligi 2020”nin çocuklar, gençler ve toplum açısından çok anlamlı ve başarılı geçeceğine işaret ederek verdikleri destekten dolayı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na teşekkür etti.

Sporcular Enes Erdem ile Nazime Yaya ise kickboksun bir dövüş değil savunma sporu olduğunu, sporla uğraştıkları için arkadaşlık, dostluk, disiplin sevgi ve saygı açısından çok şey kazandıklarını anlattı.

Sporun çocukları ve gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna işaret eden sporcular, tüm çocukları ve gençleri spor yapmaya davet ettiler.