Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi (2.Ayak) Müsabakaları, 09 Haziran 2019, Pazar günü, Gemikonağı’nda Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Genç ve Büyükler kategorisinde, Low Kick disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2019 Kickboks Ligi (2.Ayak) Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu şöyle:

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 16:14