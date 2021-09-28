Kickboks Ligi 3.ayak müsabakaları ve 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapıldı

2021 Kickboks Ligi (3.Ayak)Müsabakaları ve 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 26 Eylül 2021, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 8 dernekten 78 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonluk Kupası, Dernek başkanları, Federasyon yetkilileri ve Ayda TİLKİ’nin ailesi tarafından verildi.

13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği 76 puanla 1’incilik, Erdem Akademi Spor Derneği 58 Puanla 2’incilik ve Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 44 Puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldu.

2021 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu aşağıda görüldüğü gibi