Kickboks Renkli Kuşak Sınavı yapıldı

61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
1. İlkay Akçabel
2. Irmak Özugar
3. Sümeyra Göğsüaçık
4. Abdulmennan Göğsüaçık
5. Eren Karaman
6. Gonca Cumhur
7. Theodora İshaq
8. Eylül Köse
9. Cumhur Toprak Türk
10. Timur Sümer Dormanlı
11. Demir Kaan Özdel
12. Eril Ersev
13. Hüseyin Kurt
14. Zülfiye Akarpınar
15. Aras Mete Göksu
16. Kazım Narkuz
17. Hüseyin F. Kök
18. Hakan Ersan
19. Babajan Hüdaverdiyev
20. Emircan Yeşil
21. Hilal Aleyna Bayraktar
22. Ebru Yeşil
YEŞİL KUŞAK
1. Firdevs Cafoğlu
2. K. Mert Cafoğlu
3. Duru Güher
4. Rozumbay Atamuradov
5. Selda Saygılı
6. Elif S. Akıncı
7. Okay Güfta
8. Hasan A. Çevik
9. Nefes Evmez
11. Ayşegül Seçkin
12. Sıddık Göktemiz
13. Sinem Olgu
YEŞİL MAVİ KUŞAK
1. Esma Nur Özçelik
MAVİ KUŞAK
1. Abdullah Toçay
2. Ayşenur Ekiz
MAVİ TURUNCU KUŞAK
1. Baburhan Karyagdyev
2. Abdullah Çebi
3. İbrahim Çebi
4. Hüseyin Barut
5. Kardelen Dumrul
6. Batuhan N. Cerit
7. Akan Yorulmaz
TURUNCU KUŞAK
1. Azat Hojam Kuluyev
2. Hasan KINAY
3. İsmail Hakkı Çebi
4. Atilla Atakan Ergin
5. Batuhan Küçükandaç
6. Emtah Şahin
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
1. Erol Demirel
2. Yulduz Açilova
3. Kadir Taliman
4. Özgür Kuşçu
5. Mesut Kural
KAHVERENGİ KUŞAK
1. Muhammet Yiğit (Denklik)
2. Denis Burçel
3. Barış Karataş
4. Taşkın Ercantan
5. Yağmur Tatlı
6. Elif Çetindağ