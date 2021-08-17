Kickboks Renkli Kuşak Sınavı yapıldı

61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

1. İlkay Akçabel

2. Irmak Özugar

3. Sümeyra Göğsüaçık

4. Abdulmennan Göğsüaçık

5. Eren Karaman

6. Gonca Cumhur

7. Theodora İshaq

8. Eylül Köse

9. Cumhur Toprak Türk

10. Timur Sümer Dormanlı

11. Demir Kaan Özdel

12. Eril Ersev

13. Hüseyin Kurt

14. Zülfiye Akarpınar

15. Aras Mete Göksu

16. Kazım Narkuz

17. Hüseyin F. Kök

18. Hakan Ersan

19. Babajan Hüdaverdiyev

20. Emircan Yeşil

21. Hilal Aleyna Bayraktar

22. Ebru Yeşil

YEŞİL KUŞAK

1. Firdevs Cafoğlu

2. K. Mert Cafoğlu

3. Duru Güher

4. Rozumbay Atamuradov

5. Selda Saygılı

6. Elif S. Akıncı

7. Okay Güfta

8. Hasan A. Çevik

9. Nefes Evmez

10. Tarık Seçkin

11. Ayşegül Seçkin

12. Sıddık Göktemiz

13. Sinem Olgu

YEŞİL MAVİ KUŞAK

1. Esma Nur Özçelik

MAVİ KUŞAK

1. Abdullah Toçay

2. Ayşenur Ekiz

MAVİ TURUNCU KUŞAK

1. Baburhan Karyagdyev

2. Abdullah Çebi

3. İbrahim Çebi

4. Hüseyin Barut

5. Kardelen Dumrul

6. Batuhan N. Cerit

7. Akan Yorulmaz

TURUNCU KUŞAK

1. Azat Hojam Kuluyev

2. Hasan KINAY

3. İsmail Hakkı Çebi

4. Atilla Atakan Ergin

5. Batuhan Küçükandaç

6. Emtah Şahin

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

1. Erol Demirel

2. Yulduz Açilova

3. Kadir Taliman

4. Özgür Kuşçu

5. Mesut Kural

KAHVERENGİ KUŞAK

1. Muhammet Yiğit (Denklik)

2. Denis Burçel

3. Barış Karataş

4. Taşkın Ercantan

5. Yağmur Tatlı

6. Elif Çetindağ