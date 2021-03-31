Kickbokscularımız profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi gururlandırdı

KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol, 17 Mart 2020 tarihinde Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde düzenlenen “Akbulut Fight Arena Şampiyonlar Galası” isimli Profesyonel Kickboks Organizasyonunda başarılı neticeler alarak ülkemizi gururlandırdı.

27 Mart 2021 tarihinde, Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen, 7 farklı ülkeden 40 sporcunun karşılaştığı ve TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan dev Profesyonel Kickboks Organizasyonunda sporcumuz Azim TANOL 2.inci ve sporcumuz Doğan Süzal 1’inci oldu.

KKTC bayrağı ile ülkemizi temsil eden sporcularımız çıkarmış oldukları başarılı yarışlar ve aldıkları neticeler ile ülkemizi gururlandırdılar.

KKTC Kickboks Federasyonun Başkanı Niyazi Demirel çıkardıkları başarılı yarışlardan ve aldıkları güzel neticelerden dolayı sporcularımızı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.