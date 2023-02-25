Kişmir art arda 4’üncü kez başkan seçildi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), 24 Şubat 2023 akşamı Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak üyelerin karşısına çıkan Tigin Kişmir, oy birliği ile yeniden başkanlığa getirildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Seminer Salonu’nda 24 Şubat 2023 Cuma akşamı yapılan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Olağan Genel Kurul’u 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Divan Kurulu’nun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri okundu. Salih Çeliker’in Divan Başkanlığı yaptığı, Ecem Bıçak ile Sevilay Biranlı Eligön’ün sekreterliğini yaptığı Genel Kurul’da Sportif Direktör Canben Özpaşa faaliyet raporunu okudu. Ardından Sayman Behzat Mut mali raporu okudu. Her iki raporun da oy birliği ile onaylanmasının ardından son 3 dönem kuruma başkanlık eden Tigin Kişmir tek aday olarak üyelerden yeniden başkanlık görevini talep etti. Oy birliği ile Kişmir yeniden başkanlığa seçildi. Tigin Kişmir’in üyelere hitabı ve yeni yönetim kurulu listesi ile diğer organların da üyelerden onay alması ile Genel Kurul’da dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu

Başkan-Tigin Kişmir

Asbaşkan-Mahmut Sezinler

Yazman-Dr. Erol Barçın

Sayman-Behzat Mut

Projeler Sorumlusu-Seyhun Bıkmaz

Yedek Üye-Mustafa Ergüven

Yedek Üye-Ali Balbaz

Denetleme Kurulu



Gizem TanrıkulAynur BirinciUmut ArazDisiplin KuruluSelin ReisTülay KaşotÇağda PehlivanEnver ÜstünelMustafa Atakara