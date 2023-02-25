Kişmir art arda 4’üncü kez başkan seçildi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), 24 Şubat 2023 akşamı Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak üyelerin karşısına çıkan Tigin Kişmir, oy birliği ile yeniden başkanlığa getirildi.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Seminer Salonu’nda 24 Şubat 2023 Cuma akşamı yapılan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Olağan Genel Kurul’u 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Divan Kurulu’nun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri okundu. Salih Çeliker’in Divan Başkanlığı yaptığı, Ecem Bıçak ile Sevilay Biranlı Eligön’ün sekreterliğini yaptığı Genel Kurul’da Sportif Direktör Canben Özpaşa faaliyet raporunu okudu. Ardından Sayman Behzat Mut mali raporu okudu. Her iki raporun da oy birliği ile onaylanmasının ardından son 3 dönem kuruma başkanlık eden Tigin Kişmir tek aday olarak üyelerden yeniden başkanlık görevini talep etti. Oy birliği ile Kişmir yeniden başkanlığa seçildi. Tigin Kişmir’in üyelere hitabı ve yeni yönetim kurulu listesi ile diğer organların da üyelerden onay alması ile Genel Kurul’da dilek ve temenniler bölümüne geçildi.
Yönetim Kurulu
Başkan-Tigin Kişmir
Asbaşkan-Mahmut Sezinler
Yazman-Dr. Erol Barçın
Sayman-Behzat Mut
Projeler Sorumlusu-Seyhun Bıkmaz
Yedek Üye-Mustafa Ergüven
Yedek Üye-Ali Balbaz
Denetleme Kurulu
Aynur Birinci
Umut Araz
Disiplin Kurulu
Selin Reis
Tülay Kaşot
Çağda Pehlivan
Enver Üstünel
Mustafa Atakara