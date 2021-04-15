Kişmir yeniden Başkan

Kişmir yeniden Başkan
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 15 Nisan akşamı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.Son 2 dönemin başkanı Tigin Kişmir in yanında Hasan İvgen de adaylık Başvurusunda bulundu.

Divan Kurulu'nun seçilmesi ile başlayan Genel Kurul ,Sportif Direktör Canben Özpaşa'nın faaliyet raporunu okuması, mali müşavir Behzat Mut'un mali raporu okuması ve aklanması ile devam etti.
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Gece sonunda gerçekleşen Başkanlık seçiminde Tigin Kişmir yeniden başkan olarak seçildi ve yönetim kurulunu açıklaması ile birlikte üyeler yönetim kurulunu onayladılar.

Tigin Kişmir'in Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu :
Mahmut Sezinler, Hasan Damdelen, Behzat Mut, Mustafa Ergüven ve Mazlum Kortaş.
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 21:16
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