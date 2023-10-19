KKTC Badminton Milli Takımının forma sponsorluğu Modda Cosmetic ile devam ediyor.

KKTC Badminton Federasyonu ile Modda Cosmetic arasında geçtiğimiz yıl yapılan reklam sponsorluğu bu yıl da devam ediyor.
KKTC Badminton Milli Takımının giyeceği tüm forma ve eşofmanlar üzerinde Modda Cosmetic yazacağı sponsorluk anlaşması imzalandı. Badminton Federasyonu adına Federasyon Başkanı Fırat Deniz ile Modda Cosmetic Şirketi Direktörü Murat Tenekeci forma reklamının devamı için sponsorluk sözleşmesini imzaladılar.
TENEKECİ: BU GİBİ ANLAŞMALAR ÜLKE SPORUNA VE GENÇLİĞİNE YAPILAN DEĞERLİ BİR YATIRIM
Modda Cosmetic adına imza atan Murat Tenekeci de yaptığı açıklamada, Badminton Federasyonu ile ikinci kez birlikte yaptıkları bu anlaşmadan dolayı gururlu ve sevinçli olduğunu belirtti. Spora her zaman, her yerde destek olunması ve teşvik edilmesi yanında sporu yaygınlaştırmanın önemli olduğunu belirten Tenekeci, bu gibi anlaşmaların ülke sporuna ve gençliğine yapılan değerli bir yatırım olduğunu söyledi. Badminton Federasyonunun ikinci kez Milli Takımı forma sponsoru olmaktan dolayı Modda Cosmetic ailesi olarak mutlu ve gururlu olduklarını belirten Murat Tenekeci, Badminton sporunun ülkemizde gün geçtik sonra yaygınlaştığını, büyüdüğünü, geliştiğini ifade ederek Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kurulunu tebrik etti. Modda Cosmetic Direktörü Murat Tenekeci, Badminton Federasyonunun ülke gençliğine verdiği hizmetlerin önemine değinirken, Badminton Federasyonuna desteklerinin devam edeceğini belirtti.