KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği 7. Olağan genel kurulu haftasonu gerçekleştirildi.

Başkanlığa seçilen Mustafa Taş, üyelerin onayı ile camiamıza hizmet için görevi devraldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

" Geçmiş yıllarda camiamız için çeşitli görevler üstlenerek hizmet vermeye çalıştık. Vermiş olduğumuz hizmetlerden sonra çıtayı daha yükseklere taşımak için bu önemli göreve hep birlikte talip olduk. Yönetici arkadaşlarım ve üyelerimizle birlikte kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak olan projelerinizin hayat bulması için var gücümüzle çalışacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere destek veren tüm renktaşlarımızı saygı ile selamlarım."

7. Olağan kongre sonrası oluşan yönetim kurulu şu şekilde

Mustafa Taş – Dernek Başkanı

Kerem Eti – Dernek Asbaşkanı

Münür Öztürk – Genel Sekreter

Mehmet Kodan – Lokal & Tesis Sorumlusu

Mehmet Erengin – Lokal & Tesis Sorumlusu

Savaş Çıkan - Lokal & Tesis Sorumlusu

Menteş Zarifoğlu - Lokal & Tesis Sorumlusu

Melin Dobran- Basın Sözcüsü

Onur Demiral – Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu

Canol Göktaş - Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu

Hasan Zabit - Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu

Derviş Özdemir – Futbol Okulları Genel Koordinatörü

Çağın Zaim – Bürokrasi Sorumlusu

Mustafa Kulle – Sayman Muhasebe

Buğra Dervişoğlu – Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu

Hakan Rüstem – Proje ve Pazarlama Geliştirme

Burak Taşkent – Kulüple İletişimden Sorumlu

Pınar Erişmen Ateş – Hukuk Sorumlusu

Disiplin Kurulu

Hasan Gülseren

Mustafa Abitoğulları

İlker Yatman