KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği 7. Olağan genel kurulu haftasonu gerçekleştirildi.
Başkanlığa seçilen Mustafa Taş, üyelerin onayı ile camiamıza hizmet için görevi devraldıklarını ifade ederek şunları söyledi:
" Geçmiş yıllarda camiamız için çeşitli görevler üstlenerek hizmet vermeye çalıştık. Vermiş olduğumuz hizmetlerden sonra çıtayı daha yükseklere taşımak için bu önemli göreve hep birlikte talip olduk. Yönetici arkadaşlarım ve üyelerimizle birlikte kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak olan projelerinizin hayat bulması için var gücümüzle çalışacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere destek veren tüm renktaşlarımızı saygı ile selamlarım."
7. Olağan kongre sonrası oluşan yönetim kurulu şu şekilde
Mustafa Taş – Dernek Başkanı
Kerem Eti – Dernek Asbaşkanı
Münür Öztürk – Genel Sekreter
Mehmet Kodan – Lokal & Tesis Sorumlusu
Mehmet Erengin – Lokal & Tesis Sorumlusu
Savaş Çıkan - Lokal & Tesis Sorumlusu
Menteş Zarifoğlu - Lokal & Tesis Sorumlusu
Melin Dobran- Basın Sözcüsü
Onur Demiral – Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu
Canol Göktaş - Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu
Hasan Zabit - Taraftar ve Teşkilatlanma Sorumlusu
Derviş Özdemir – Futbol Okulları Genel Koordinatörü
Çağın Zaim – Bürokrasi Sorumlusu
Mustafa Kulle – Sayman Muhasebe
Buğra Dervişoğlu – Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu
Hakan Rüstem – Proje ve Pazarlama Geliştirme
Burak Taşkent – Kulüple İletişimden Sorumlu
Pınar Erişmen Ateş – Hukuk Sorumlusu
Disiplin Kurulu
Hasan Gülseren
Mustafa Abitoğulları
İlker Yatman