KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 2.Başkent Kupası U15 Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nın tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 4-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2.Başkent Kupası U15 Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nın tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışladı.
Hüseyin Eryaman yaptığı açıklamada, organizasyona katkı koyan tüm sponsorlara ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar'a teşekkür ederek, çocukların anısını yaşatmak için kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne yapılan her bağışın önemli ve değerli olduğunu, bu duyarlılığı her zaman göstereceklerini belirtti.