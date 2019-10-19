ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Spor Manşetleri - 19 Ekim 2019
Spor
19 Ekim 2019 Cumartesi 09:08
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Galatasaray galip geldi
Spor
Başkent derbisinde tek gol
Spor
Burhan Gürkan’ın acı günü
Spor
El Clasico ertelendi
Spor
Akıncı: "Gençlerimizin başarısı, ülke olarak hepimizi gururlandırıyor"
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
Atakan, Vodafone Future Lab’i ziyaret etti
Girne'de asfaltlama çalışmaları
AB Uyum Komitesi toplandı
Süt bedelleri ödeniyor
Akıncı, Lefkoşa İzci Derneği'ni ağırladı
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Tel: 03922231210
Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
Tel: 03922255947
Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
Tel: 03922276071
Girne
ZEHRA KELEBEK ECZ
Tel: 03928213888
Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
Tel: 03928151025
Gazimağusa
ECE ECZANESİ
Tel: 03923663846
Gazimağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
Tel: 03923669555
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470
Facebook
Twitter
5.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×