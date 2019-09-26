ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Spor Manşetleri - 26 Eylül 2019
Spor
26 Eylül 2019 Perşembe 09:46
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Dairelerin çeyrek finalistleri belirlendi
Spor
Capital Bank lider olarak tamamladı
Spor
UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı
Spor
KKTC Gazetelerinin Spor Manşetleri - 25 Eylül 2019
Spor
Hamza Hamzaoğlu MTG antremanında
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'de temaslar yapacak
ABD'de Demokratlar'dan Trump'a 'azil'...
22. Balkan Tıp Günleri toplantıları Girne'de...
Bağımsızlık yolu bildiri dağıttı
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
SERPİN ONAY ECZANESİ
Tel: 2273924 , 444ECZA (4443292)
Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
Tel: 2252412
Lefkoşa
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Tel: 2239393
Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
Tel: 8154611
Girne
TÖREN ECZANESİ
Tel: 0392 8154043-0392 8158979
Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
Tel: 3656911
Gazimağusa
PETEK ECZANESİ
Tel: 3662928
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Tel: 7142193
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 7278240
Facebook
Twitter
5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×