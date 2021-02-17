KKTC gazetelerinin spor manşetleri

KKTC gazetelerinin spor manşetleri
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SIRADAKİ HABER
Bazı yollarda kar yağışı trafiği etkiledi
Bazı yollarda kar yağışı trafiği etkiledi
  1. Kıbrıs
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