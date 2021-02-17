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KKTC gazetelerinin spor manşetleri
Spor
17 Şubat 2021 Çarşamba 08:27
Kıbrıs Genç Tv
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ÖZÜN ECZANESİ
Tel: 03922241210
Lefkoşa
SEROL ECZANESİ
Tel: 03922272064
Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Tel: 03922272350
Girne
MARYAM ECZANESİ
Tel: 05338423637
Girne
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Tel: 0392 815 20 69
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
Tel: 03923656977
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 03927144894
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
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