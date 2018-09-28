KKTC KADIN MİLLİ TAKIMI OLUŞTURULUYOR

KTFF, KKTC Kadın Futbol Milli Takımının 10 Kasım’da Sapmi Milli Takımı ile yapacağı maç için Milli Takım oluşturuyor.

KTFF ilk kez KKTC Kadın Futbol Milli takımı kurma çalışmaları başlattı. 10 Kasım tarihinde ülkemize gelecek olan Sampi Kadın Milli Futbol takımı ile maç yapacak olan KKTC Kadın Futbol takımının oluşum çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenilirken, KTFF yaptığı açıklamada 10 Kasım tarihinde Sampi Kadın Futbol Milli takımı ile KKTC Kadın Futbol Milli takımının Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında saat 18.30’da bir milli maç yapacağını açıkladı.

BRT