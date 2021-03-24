KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi temsil edecek

KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol, 17 Mart 2020 tarihinde Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde düzenlenecek “Akbulut Fight Arena Şampiyonlar Galası” isimli Profesyonel Kickboks Organizasyonunda ülkemizi temsil edecekler.

17 Mart 2021 tarihinde, Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek ve organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut’un yaptığı Dev Profesyonel Kickboks Organizasyonunda 7 farklı ülkeden 40 sporcunun karşılaşacağı müsabakalar, saat 15.00’de alt siklet müsabakaları ile başlayacak ve saat 17.00’den itibaren kemer müsabakalarına geçilecek.

Saat 21.00’den itibaren TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanacak Pro Kickboks Organizasyonunda sporcumuz Azim Tanol, Afganistanlı rakibi Zekrullah Uzbek ile, sporcumuz Doğan Süzal Türkiyeli rakibi Emin Acar ile karşılaşacak. KKTC Bayrağı ile ülkemizi temsil edecek sporcularımız müsabakalarda kazanmak için mücadele edecekler.

KKTC Kickboks Federasyonu Niyazi Demirel, sporcularımızın böylesi büyük bir organizasyonda bayrağımız ile yarışması ve ülkemizi temsil etmesi ülkemiz adına güzel bir gelişmedir ve gurur vericidir diyerek, sporcularımıza yarışmalarda başarılar diledi.