KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi temsil edecek

KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol, 17 Mart 2020 tarihinde Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde düzenlenecek “Akbulut Fight Arena Şampiyonlar Galası” isimli Profesyonel Kickboks Organizasyonunda ülkemizi temsil edecekler.
Saat 21.00’den itibaren TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanacak Pro Kickboks Organizasyonunda sporcumuz Azim Tanol, Afganistanlı rakibi Zekrullah Uzbek ile, sporcumuz Doğan Süzal Türkiyeli rakibi Emin Acar ile karşılaşacak. KKTC Bayrağı ile ülkemizi temsil edecek sporcularımız müsabakalarda kazanmak için mücadele edecekler.
KKTC Kickboks Federasyonu Niyazi Demirel, sporcularımızın böylesi büyük bir organizasyonda bayrağımız ile yarışması ve ülkemizi temsil etmesi ülkemiz adına güzel bir gelişmedir ve gurur vericidir diyerek, sporcularımıza yarışmalarda başarılar diledi.