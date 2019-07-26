KKTC Milli Takımı İsveç ile eşleşti

Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda takım maçları başladı. Çıktığı ilk karşılaşmada Finlandiya Milli Takımı’na 2-1 yenik düşen Genç Millilerimiz Bulgaristan karşısında 2-1 galip gelerek yoluna devam ediyor. Bulgaristan’ı şampiyonadan eleyen Genç Millilerimizin bir sonraki rakibi İsveç oldu.

DİKKATLER 8 TOP DİSİPLİNİNE ÇEVRİLDİ

Alara ve Mustafa 10 top disiplininde kaybederek kategorilerinde 9’uncu oldular. Dün başlayan 8 top disiplininde ise Mustafa Alnar ilk iki karşılaşmasında Polonya’dan Kamil Spicha’yı 7-6 ve Avusturya’dan Manuel Butschek’I 7-4 yenerek adını yeniden ilk 16’ya yazdırmayı başardı. Diğer yandan Genç milli sporcularımızdan Enis Soğular çıktığı 4 karşılaşmanın 3’ünü kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Enis Soğular ilk karşılaşmasında Belarus Uladzislau Shopik’i 7-4 yendikten sonra Hollanda’dan Quinten Pongers’e 1-7 mağlup oldu. Böylelikle kaybedenler tarafına geçen Soğular, sırasıyla İsviçre’den Noah Portmann’ı 7-2 ve Çek Cumhuriyeti’nden Michael Gulik’ 7-3 yenerek yoluna devam etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA WADA SEMPOZYUMU

Hollanda’nın Veldhoven Kentinde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda tüm yönetici ve sporculara yönelik , Anti Doping konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. WADA, EPBF ve Hollanda Anti Doping Kurulu işbirliği ile gerçekleşen sempozyumda WADA tarafından hazırlanan videolar izlendi, doping konusunda gençlerin soruları yanıtlandı.