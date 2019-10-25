Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18.GTF Avrasya Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası dün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Müsabakaların 2. Gününde GTF Kara Kuşak Müsabakaları Sonunda KKTC Şampiyon Oldu.

Ödül töreni bugün

Müsabakaların son günü olan bugün final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara madalya ve kupaları yetkililer tarafından verilecek.

GTF TAKIM MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.KKTC 72 Puan

2.Türkiye 36 Puan

3.Moldova 24 Puan

4.Ukrayna 10 Puan

5.İran 6 Puan

6.Azerbaycan 5 Puan

7.Ermenistan 2 Puan

8.Kırgızistan 2 Puan

BAYAN HYONG SONUÇLARI

1. Açelya Ergin(KKTC) 2. Ela Kılıç(KKTC) 3. Fargana Sakhareva(Azer.)

Kategori: 1.Pınar Akarpınar(KKTC) Ana Tüysüz(KKTC) 3.Özlem Tomak(KKTC)

Kategori: 1. Tuğba Aközlüer(KKTC) 2.Marika İlescu (Mol.) Elena Pakhomova(KKTC)

ERKEK HYONG SONUÇLARI

Kategori: Ruslan Tereshchenka(UKR) 2.Mustafa Baran İpek(KKTC) 3.Alex Tüysüz(KKTC)

Kategori: 1. Nazım Efe Hamurcu(KKTC) Arda Yılmaz(KKTC) 3.Hasan Serdar(KKTC)

Kategori: 1.Nikita Gordaev(KKTC) 2.Yunus Emre Tomak(KKTC) Kerim Karpuz(KKTC)

Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk(KKTC) 2.Eren Alp Uzun(KKTC) 3.Süleyman Bozkurt(KKTC)

Kategori: 1.Batur Özler(KKTC) 2.Sezer Er(KKTC) 3.Mahmut Colayır (KKTC)

Kategori: 1.Samuel Mauvye(KKTC) 2.Dimitri İlescu(Mol.) 3.Mahmut Özbek(TC)

Kategori: 1. İon İlescu(Mol.) 2.Serdar Çakır(KKTC) 3.Alperen Göksu (TC)

Kategori: 1.Alpaslan Karaot(TC) 2.Taner Aktemur(TC) 3.Davit Atenesyan (Ermen)

Kategori: 1.Dmitriy Gordaev(KKTC) 2.İhsan Kahraman(TC) 3.Qadir Caferov(Azer)

ÇİFTLER KARIŞIK HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:

1.Marika İlescu(Mol.)- İon İlescu(Mol.)

2. Açelya Ergin(KKTC)-Nikita Gordaev(KKTC)

3.Ela Kılıç(KKTC)-Kerim Karpuz(KKTC)

2.Kategori:

1.Pınar Akarpınar(KKTC)-Serdar Çakır(KKTC)

2.Elena Pakhomova(KKTC)-Dmitry Goordaev(KKTC)

3.Özlem Tomak(KKTC)-Arda Aslan Öztürk(KKTC)

GTF BAYAN SERBEST MÜSABAKA

Kategori: Ela Kılıç(KKTC) 2.Açelya Ergin(KKTC)

2 .Kategori: 1.Pınar Akarpınar(KKTC) 2. Ana Tüysüz(KKTC) 3.Fargana Sakhareva(Azer.)

GTF ERKEK SERBEST MÜSABAKA

Kategori: Ruslan Tereshchenka(UKR) 2.Nazım Efe Hamurcu(KKTC)

Kategori: 1.Arda Yılmaz(KKTC) Hasan Serdar(KKTC) 3.Mustafa Baran İgrek(KKTC)

Kategori: 1.Kerim Karpuz(KKTC) 2.Eren Alp Uzun(KKTC) Süleyman Bozkurt(KKTC)

Kategori: 1.Dumitru İlescu(Mol.) 2.Mahmut Özbek(TC)

Kategori: 1.Nikita Gordaev(KKTC) 2.Yunus Emre Tomak(KKTC) 3.Arda Aslan Öztürk(KKTC)

Kategori: 1. Alpaslan Karaot(TC) 2.Taner Aktemur(TC)

Kategori: 1.İon İlescu(MOL.) 2.Samuel Mawuye(KKTC)

Kategori: 1.Sezer Er(KKTC) 2.Batur Özler(KKTC)

BAYAN KIRIŞ SONUÇLARI

Kategori: Pınar Akarpınar (KKTC) 2.Özlem Tomak (KKTC) 3. Samira Mohammadi(İran)

Kategori: 1.Tuğba Aközlüer (KKTC) Elena Pakhomova (KKTC) 3.Ana Tüysüz (KKTC)

1.Marika Ilescu (Moldova) 2. Zahra Rahmati (İran) 3.Fargana Sakhrayeva(Azer.)

ERKEK KIRIŞ SONUÇLARI

Kategori: Serdar Çakır (KKTC) 2.Taner Aktemur (TC) 3.Alpaslan Karaot (TC)

Kategori: 1.Dmitry Gordeev (KKTC) Alireza Ghochi(İran) 3.İhsan Kaheraman (TC)

Kategori: 1.İon İlezcu (Moldova) 2.Smuel Mawuye (KKTC) Batur Özler (KKTC)

World Budo Martıalarts Karate Müsabaka Sonuçları

Bayan Kata Sonuçları

1.Kategori:

1. Nurana Jorayeva

2.Fargane Sakhrayeva

ERKEK KATA SONUÇLARI

1. Kategori:

1. Grigari Yakush

2. Gleb Yurchenko

3.Ali Achilov

2. Kategori:

1. Mustafa Jumayev

2.İbrahim Gahramanlı

3. Kategori:

1. Alexander Molotsov

2.Nikita Yakush

4. Kategori:

1. Mustafa Samir

2.Rafael İbrahimov

3.Qadir Jafarov

5. Kategori:

1. Davut Jorayev

2.Kandımbek Yusupov

3.Hasan Aliyev