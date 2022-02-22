KKTC Tavla Turu başladı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 6 turdan oluşan 2022 KKTC Tavla Turunun 1. ayağı olan 2. Limak Açık Modern Tavla Turnuvası 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde 3 değişik bölgeden (Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne) toplam 39 oyuncu katılımı ile yapıldı. Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Limak Hotel’de yaklaşık 21 saat mücadele ettiler.

Sercan Canalp Gazimağusa ayağının şampiyonu

Ana Aktivite Kategorisinde toplam 36 oyuncu mücadele etmiş olup Ana Aktivite Kategorisinin finali G.Mağusa bölgesinden Sercan Canalp ile yine Gazimağusa bölgesinden Niyazi Ünlütürk arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasını 9-8 lik skor ile kazanan Gazimağusa bölgesinden Sercan Canalp 2022 KKTC Tavla Turunun Gazimağusa ayağının şampiyonu oldu, Niyazi Ünlütürk ise turnuva ikinciliğini elde etti. Ana Aktivite kategorisinde üçüncülüğü Lefkoşa bölgesinden Özel Özçaylı alırken dördüncü ise yine Lefkoşa bölgesinden Sezai Bayraktar oldu.

Sidepool (Ekstra Kazanç) kategorisinde ise Niyazi Ünlütürk ile Ergin Ahmet bu ödülü almaya hak kazandılar.

Sonşans kategorisinde 24 oyuncu mücadele etti

Son Şans Kategorisinde toplam 24 oyuncu mücadele etmiş olup Son Şans Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Andaç Sevimli ile yine Gazimağusa bölgesinden Cankay Cancuri arasında oynandı. Yaklaşık 25 dakika süren final karşılaşmasını 5-0 lık skor ile G.Mağusa bölgesinden Andaç Sevimli kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu. İkinciliği ise Cankay Cancuri elde etti.

Danışman çiftler’de 13 takım karşılaştı

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 13 takım mücadele etmiş olup Danışman Çiftler finali Lefkoşa bölgesinden Mehmet Çakıcı-Girne bölgesinden Hasan Kutay ikilisi ile Gazimağusa bölgesinden Nuray Sevimli-Mevlit M. Avcıoğlu ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 45 dakika süren final karşılamaşını 7-5 lik skor ile Mehmet Çakıcı-Hasan Kutay ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular. Danışman Çiftler kategorisinde ikinciliği ise Nuray Sevimli-Mevlit M. Avcıoğlu ikilisi elde etti.

Speed Gammon kategorisinde 8 Oyuncu oynadı

SpeedGammon Kategorisine toplam 8 oyuncu katılmış olup bu turnuvanın finali G.Mağusa bölgesinden Tolga Başman ile yine Gazimağusa bölgesinden Niyazi Ünlütürk arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu rakibini 5-4 lük skor ile yenen Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman olurken Niyazi Ünlütürk ise bu kategorinin ikincisi oldu.

1-Puan Kategorisinde ise toplam 16 katılım olup 1-Puan Kategorisinin finali Girne bölgesinden Hüseyin Gümüş ile Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu Girne bölgesinden Hüseyin Gümüş oldu. İkinciliği ise Tolga Başman elde etti.

2. Limak Açık Modern Tavla Turnuvası sonunda göze batan oyuncular Ana Aktivite Şampiyonluğunu kazanan Sercan Canalp, Ana Aktivite İkinciliğini SpeedGammon İkinciliği ile taçlandıran Niyazi Ünlütürk , SpeedGammon Şampiyonluğunu 1-Puan İkinciliği ile taçlandıran Tolga Başman ve Danışman Çiftler şampiyonluğunu 2 turnuva üstüste kazanan Mehmet Çakıcı-Hasan Kutay ikilisi oldular.