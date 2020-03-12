KKTC U 18 Takımları maçlarına devam ediyor

U18 kızlar bölge şampiyonası için Kayseri'de mücadele eden ekibimiz üçüncü maçını kazanma başarısı gösterdi.

Ekibimiz Şht. Kâmil Belediyespor karşısına çıktı ve 66-41 kazandı.

Erkek takımımızdan buruk veda: 68-66

U18 Erkek Milli Takımımız turnuvanın favori ekiplerinden Diltaş Eğitim Kurumları karşısında çok iyi mücadele ettiği maçta 68-66 kaybederek turnuvaya veda etti.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen U18 Erkekler bölge şampiyonası grup maçında D grubu lideri Diltaş Eğitim Kurumları karşısında maça iyi başlayan ekibimiz başa baş mucade ettiği bu periyotu 18-14 geride kapattı.

2.çeyrekte de sahada çekişme ve heyecan vardı. Karşılıklı sayıların üretildiği bu çeyreği takımımız 35--33 geride kapattı. 3.ceyrekte hem pota altında hem dış sutlarda etkili olan gençlerimiz bu çeyreği 57-56 önde tamamladı.

Final periyotunda ise tam bir heyecan fırtınası vardı.

Son 5 saniyeye 2 sayı geride giren ve hücum kullanan takımımız iyi hücum etmesine rağmen top çemberin içinden çıkınca maçı 68-66 kaybeden taraf olduk ve U18 Erkek Milli Takımımız turnuvaya veda etti.