KKTCELL Kadınlar Ligi’ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Kadınlar Ligi heyecanı başlıyor.

İlgili lige başvuru sürecini başlatan KTFF, 22 Mart 2019 Cuma gününe kadar başvuru kabul edecek. Lige katılacak olan futbol kulüplerinin evraklarını eksiksiz olarak KTFF’ye ulaştırmaları istendi.

KKTCELL Kadınlar Ligi’nin başlangıç tarihi de 7 Nisan 2019 Pazar günü olarak belirlendi. Kulüpler 25-29 Mart tarihleri arasında transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. 29 Mart tarihi de futbolcu vize evrak tesliminin son günü olarak duyuruldu.